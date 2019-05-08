ماذا قالت جويل ماردينيان عن معجزة القديس شربل معها؟

May 08, 2019
فاجأت خبيرة التجميل وسيّدة الأعمال جويل ماردينيان متابعيها اليوم عبر حسابها على انستغرام بحصول معجزة معها قام بها القديس شربل اليوم.
واتخذت “جويل” من حسابها على انستغرام منبارً لتكشف عن هذا الموضوع المؤثر وقالت “اليوم فعل القديس شربل معجزة معي في يوم ميلاده الذي يصادف اليوم 8 ايار”. وتابعت “يفعل المعجزات لأولئك الذين يؤمنون بغض النظر عن ما هو دينهم وانا آمنت دائمًا في المعجزات ولطالما آمنت بقوة الايمان الحقيقي”.
وختمت مشيرة الى أن يوماً ما ستكشف تفاصيل المعجزة التي حصلت معها اليوم. وشكرت القديس شربل على معجزته.
نذكر ان جويل ماردينيان كانت قد قاجأت الجميع بتبنيها طفلاً حديث الولادة كان موجوداً قرب إحدى الكنائس في بيروت. وأطلقت عليه اسم “ناثان مارك” وذلك بعد مساعدة وكيلها القانونيّ، الذي نجح في الإستحصال على قرارٍ قضائيٍّ لصالحها بهذا الشأن.
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