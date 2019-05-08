وائل جسار يخطفُ الأضواء ويُخالف التوقعات في "رامز في الشلال".. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - سقط النجم اللبناني وائل جسار، ضحية الفنان المصري رامز جلال في ثالث حلقات برنامج المقالب الذي يُقدّمه في رمضان الحالي "رامز في الشلال".

وبدا وائل جسار هادئًا ويغني منذ نزوله من الطائرة التي أقلته لمكان البرنامج، حتى سقط في الشلال فتغيّرت ملامحه كلية وبدأ يصرخ ويستغيث.

وسيطرت ملامح الخوف على جسار، خلال تواجده على قارب المقالب وأخذ يردد oh my God، حتى وصل إلى البر.

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ولوحظ على الفنان التزامه الأخلاقي، حيث لم يخرج منه أي لفظ خارج كعادة النجوم الذين استضافهم رامز في برنامجه ولم يتمالكوا أعصابهم بسيل من الشتائم، وآخرهم ما حدث مع الفنانة فيفي عبده، والناقد الرياضي رضا عبدالعال.

وحظيت الحلقة بتفاعل واسع بين جمهور ومحبي وائل جسار، الذين مدحوا هدوءه وأدبه وأخلاقه.

وتدور فكرة برنامج "رامز في الشلال"، حول استقلال الضيف قاربًا في بالي، ولكن نتيجةً لتدفق الماء وبعض المؤثرات يتم العصف به، فيكون عليه أن ينجو بنفسه ليصل إلى جزيرة، ويخرج له رامز جلال على هيئة غوريلا.