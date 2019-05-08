كيري كاتونا تعترفُ بإهمال طفلها.. والمحكمة تُغرّمها هذا المبلغ!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - اتُّهمت المغنية البريطانية كيري كاتونا بإهمال أحد أطفالها الخمسة، وعدم إرساله للمدرسة، حتى تغيّب عنها 45 يومًا.

وفي ردّ غير مقنع ومثير للاستفزاز منها، ألقت كيري 38 عامًا، اللوم على انشغالها الدائم وازدحام جدول أعمالها.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، وصل الأمر إلى المحكمة في مدينة "برايتون" في بريطانيا، حيث كشفت التقارير أن كيري كانت تعاني من مشاكل مالية وصعوبة في توفير الرعاية اللازمة لأطفالها، مما أدى إلى اصطحابهم إلى العمل، مما كان أثر على مستواهم الدراسي الذي انحدر.

وفي حين أنه كان من المقرّر ظهور كيري في المحكمة اليوم، إلا أنها لم تحضر، وذلك على الرغم من نشرها صورة سيلفي على "إنستغرام" هذا الصباح.

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ووفقًا لـ"غاريث جونز"، المدعي العام لمجلس شرق ساسكس، تدهور مستوى الطفل الذي لم يُكشف عن اسمه، وأضاف أنه غاب فترة طويلة جدًا عن المدرسة، بين أبريل ونوفمبر 2018.

والتقى مجلس شرق ساسكس مع كيري سابقًا، وناقش معها أهمية انتظام حضور طفلها بالمدرسة، إلا أن الأمر لم يتحسّن وزاد تدهورًا، وكشف "غاريث" أيضًا أنه كثيرًا ما كانت تتجاهل كيري رسائل المجلس ولا تردّ عليها.

إلى ذلك، قال "إيد فيش"، محامي الدفاع عن كيري: "كانت عرضة للإفلاس، ولكنها حريصة على توفير الدعم والرعاية لأطفالها"، كما طلب من المحكمة تخفيف الغرامة.

ويجدر بالذكر أنه في جلسة سابقة خلال شهر مارس هذا العام، لم تعترف كيري بإهمالها أحد أطفالها وعدم غرساله إلى المدرسة، ولكنها اعترفت بخطئها مؤخرًا، وأصدرت المحكمة قرارًا بتغريمها 500 جنيه إسترليني، بالإضافة إلى 325 جنيهًا إسترلينيًا تكاليف المحكمة، وضريبة إضافية تبلغ 50 جنيهًا إسترلينيًا.