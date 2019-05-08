ما وجه الشبه بين إطلالة ستيفاني صليبا وجاريد ليتو في حفل "ميت جالا"؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي صور أزياء النجوم من حفل "ميت جالا"، وهو أكبر حدث في التقويم الخاص بأحداث الموضة في متحف متروبوليتان للفنون في نيويورك، بحضور أهم نجوم الصف الأول.

وظهر الفنان الأمريكي جاريد ليتو، المعروف بحرصه على المشاركة بهذا الحدث السنوي بشكل غريب هذا العام، حيث ارتدى بدلة "غوتشي" حمراء مرصّعة بالمجوهرات، مصطحبًا مجسمًا يشبه رأسه مما أثار استغراب حضور حفل "ميت جالا".

إطلالة النجمة اللبنانية ستيفاني صليبا أثناء حلولها ضيفةً على قناة الجديد بحلقة خاصة عن برامجهم للشهر الفضيل، جاءت شبيهة جدًا بإطلالة الممثل الأميركي، حيث ارتدت فستانًا أحمر، ويحمل مواصفات الفستان الذي ارتداه ليتو، مع عقد فضي على الرقبة.

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وارتدت فستانًا أحمر طويلًا من تصميم حارث هاشم "harithand"، من مجموعته لخريف وشتاء 2019-2020. وتميز بقماشه الحريري المنسدل وأكمامه الطويلة الواسعة.

وحمل الحفل لعام 2019، شعار "Camp: Notes on Fashion"؛ أي حب ما هو غير طبيعي، ما هو مصطنع ومبالغ فيه، لدرجة اختفاء الأصالة والقضاء عليها.

يُشار إلى أن ستيفاني تشارك في بطولة مسلسل "دقيقة صمت"، والذي يُعرض على "أبو ظبي"، و"الجديد" و"عمّانTV"، وهو من تأليف سامر رضوان، وإخراج شوقي الماجري، وإنتاج شركتي "الصبّاح إخوان"، و"إيبلا الدولية".