وائل جسار يلقن رامز جلال علقة ساخنة.. ويصاب في «رامز في الشلال».. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - سناء الطويلة

انضم الفنان اللبناني وائل جسار، لضحايا الفنان المصري رامز جلال، وذلك للمرة الأولى خلال مواسم البرنامج.

رامز جلال، بدأ برنامج «رامز في الشلال»، بمقدمة كوميدية على طريقته وصف فيها لبنان بالبنت الجميلة الحلوة وبلد الفن والفنان اللي جابت لنا فهد بلان، ولسا بتدينا كمان وكمان.

وأضاف: “وائل جسار مطرب صوته بيشجي الإنسان ويرج لجماد ويؤثر في الجماد لبناني بيغني بالمصري”.

ووصف الفنان وائل جسار بأنه حاول تقليد الفنان السوري جورج وسوف، في بدايته وبعدها جاء إلى مصر واشتهر في ثانية واتلم حوله المؤلفين والملحنين زاضايق منه المطربين جرح خالد سليم وزنق على حماقي وخلى رامي صبري حزين، معانا ومعاكم النحنوح المسهوك وائل جسار.

كما علق على إطلالة وائل جسار الأولى، مؤكدًا أنه يشبه لاعبي لبيبسبول بسبب الكاب الذي ارتداه على رأسه.

وتم الإيقاع بوائل جسار، بعد إيهامه بالمشاركة في تصوير برنامج جديد، مع المخرج اللبناني جاد شويري، والإعلامية الإماراتية مهيرة عبدالعزيز.

ومع بداية المقلب مع وائل جسار، كشف عن عدم قدرته على السباحة وذلك في فقرة النهر، والتي تتضمن فقرة يقع فيها النجم أو الضيف وسط المياة ويتم إنقاذه على طريق زورق، ويكون رامز جلال إلى جانبه متنكرًا في زي رجل إنقاذ.

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وسجل وائل جسار، أول مقلب لفنان لا يتلفظ بلفظ خارج في فقرة الزورق وذلك على خلاف الحلقتين الماضيتين والتي سجلت أعلى نسبة في للألفاظ الخارجة.

ولقن الفنان اللبناني وائل جسار، الفنان رامز جلال، علقة ساخنة بعد اكتشاف مقلبه في “رامز في الشلال”، والذي يتم تصويره في إندونيسيا.

وقام وائل جسار، بركل رامز جلال بقدمه، مؤكدًا أن قلبه كاد يقف بعد تعرضه للمقلب وأنه تأكد من موته في بالي.

وبعد تهدئة وائل جسار، شارك رامز جلال في غناء “مشيت خلاص”، وأكد على حبه له هو وعائلته وحرصه على متابعة برامجه هو وعائلته.

وتم استعدعاء طبيب خاص لوائل جسار، وذلك بسبب إصابة قدمه خلال فقرة النهر بالبرنامج.