الملحّن صلاح الكردي: فيروز علَّمت اللهجة اللبنانية لشيرين عبدالوهاب

يخوض المطرب والملحّن اللبناني صلاح الكردي، السباق الرمضاني، بـ3 تترات تؤدي أحدها الفنانة شيرين عبدالوهاب في مسلسل "خمسة ونص"، وهو من بطولة اللبنانية نادين نسيب نجيم.

وحول تقديم شيرين أغنية المسلسل وعنوانها "يابتفكر يابتحس" باللهجة اللبنانية، قال الكردي: "شيرين صديقتي منذ سنوات طويلة، وكنا دائماً نبحث عن عمل جيد يجمعنا، حتى حانت الفرصة في مسلسل (خمسة ونص)".





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وبخصوص الصعوبات التي واجهت شيرين عند غنائها باللهجة اللبنانية، أوضح: "لم يكن هناك صعوبات كثيرة، لأن شيرين تستمع باستمرار إلى السيدة فيروز، وتعلَّمت اللهجة اللبنانية منها، كما ساهمتُ أنا والشاعر علي المولى، كاتب الأغنية، في تصحيح بعض اللكنات والأحرف حتى تلفظها بشكل صحيح".

ويُقدِّم الكردي أيضاً تيتر مسلسل "دقيقة صمت" وهو من غناء معين شريف وكلمات علي المولى، فضلاً عن تيتر المسلسل الكويتي "عطيتك عيوني" من كلمات الشيخ دعيج الصباح، وغناء ديانا حداد.

ويتعامل صلاح الكردي فنياً في الفترة المقبلة مع وائل جسار، صابر الرباعي، إليسا، نوال الكويتية، إلى جانب أصالة، يارا، وأمير دندن، فارس كرم وسعد رمضان.



