مركز السينما العربية يعلن أسماء الفائزين بجائزة "الإنجاز النقدي"

أعلن مركز السينما العربية عن منْح جائزة "الإنجاز النقدي 2019" للبناني إبراهيم العريس، والأميركية ديبوراه يانج، نظير مسيرتيْهما وتميُّزهِما في النقد السينمائي بالعالم العربي.

ويُنتظر أن يتسلّم العريس ويانغ الجائزة في حفل يُقام على هامش الدورة المقبلة من مهرجان "كان" السينمائي.

وقال العريس بالمناسبة: "إن التكريم يتجاوز شخصي ويشمل الجيل الذي أنتمي إليه، ونفتقد اليوم معظم أبنائه من الراحلين أو المعتكفين بعيداً عن الوسط المهني، نتيجة التغييرات السلبية التي شهِدها".

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من جهتها، عبَّرت ديبوراه يانج عن سعادتها بالتكريم، ذاكرةً أن الشغف بالأفلام العربية تملَّكها منذ أن بدأت كتابة النقد السينمائي.

وأكدت حرصها الدائم على حضور أكبر المهرجانات والفعاليات مثل أيام قرطاج السينمائية في تونس، ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وتُنظَّم الدورة الـ72 لمهرجان "كان" السينمائي في فرنسا، من 14 حتى 25 مايو/آيار الجاري.