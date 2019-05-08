ميغان ماركل تنفقُ على إطلالات حملها سبعة أضعاف ما أنفقته كيت ميدلتون!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - رغم وضعها مولودها الذي ظل مثار اهتمام الإعلام والمتابعين على مدار شهور، لكن هذا الاهتمام لا يزال مستمرًا، والحديث هذه المرة عن إجمالي ما أنفقته دوقة ساسكس ميغان ماركل من أموال على خزانة ملابسها وإكسسواراتها طوال فترة الحمل.

ونوّه بهذا الخصوص موقع lovethesales.com إلى أن ميغان كانت تتعامل مع براندات كبرى خلال الحمل منها أكوازورا، غيفينشي، ستيوارت ويتزمان وأوتلاند دنيم.

Advertisements

وأشار الموقع إلى أن تقديراته الخاصة تُبَيِّن أن الملابس والإكسسوارات التي ظهرت بها ميغان في المناسبات العامة التي حضرتها على مدار شهور الحمل، وعددها 75 مناسبة، قد كلفتها مبلغًا إجماليًا كبيرًا يُقدّر بحوالي 362895 إسترلينيًا.

ويُقال، بحسب ما ذكره الموقع، إن هذا المبلغ يقدر بسبعة أضعاف المبلغ الذي أنفقته سلفتها كيت ميدلتون على إطلالاتها خلال المناسبات التي حضرتها بشهور حملها.