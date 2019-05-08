جورج كلوني بعيد ميلاده.. زوجته تجاهلته وابنته مريضة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قال النجم العالمي، جورج كلوني - مازحًا - إنه لم يحصل على أي شيء بمناسبة عيد ميلاده الـ58 والذي احتفل به يوم الإثنين الماضي.

وقال الحائز على جائزة الأوسكار خلال برنامج "جيمي كيميل" لايف عندما سُئل كيف احتفل بعيد ميلاده، قال: "بلغت الثامنة والخمسين من العمر، لا يوجد شيء ممتع"، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وكشف جورج أنه هو وزوجته المحامية والناشطة الحقوقة أمل علم الدين، 41 عامًا، استمتعوا بعشاء في المنزل.

وقال كلوني: "أمل في العام الماضي كانت تعمل حرفيًا كل يوم لتأمين الإفراج عن صحفيي رويترز، والذين خرجوا الليلة الماضية من السجن"، فسأله المذيع: "هذه هدية عيد ميلاد جيدة، واو"، فرد النجم العالمي: "كانت سعيدة جدًا، ولم أحصل على شيء".

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وبسؤاله عما إذا كان قد حصل على "هدية رمزية" من التوأم البالغ من العمر 23 شهرًا إيلا وألكساندر، قال إن ابنته إيلا كانت مريضة وأيقظته في الساعة الثانية والنصف من صباح يوم عيد ميلاده، وقضى اليوم في التخفيف عنها.

وكان جورج كلوني قد تزوج من "أمل" في عام 2014 وأنجبت توأميهما في عام 2017، وحافظ كلوني بشدة على خصوصيته منذ ذلك الحين ولكنه تحدّث بصراحة عن اعتزازه بزوجته المحامية والناشطة الحقوقية.