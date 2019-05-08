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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قالت النجمة الأمريكية، جنيفر أنيستون إنها لا تمتلك وقتًا حاليًا لأن تواعد شخصًا، لكنها قالت إنها ستُرحّب بالحب في حياتها عندما يطرق بابها.
وأصرّت أنيستون خلال مقابلة مع مجلة "هاربر بازار" الأمريكية على أنها لا تسعى إلى البحث عن رجل جديد، وهي على يقين من أنها سوف تجد صداقة ذات معنى مرة أخرى عندما يحين الوقت.
وأوضحت النجمة الأمريكية أن الأشياء التي تجذبها في الرجل هي "روح الدعابة" و"السخاء".
وأضافت: "أنا أحب الرجل الذي يكون لديه حس النكتة، شعور قوي بقيمة الذات والثقة واللطف والكرم".
وكانت الممثلة البالغة من العمر 50 عامًا قد تزوجت مرتين، أولاً من براد بيت من يوليو 2000 حتى أعلنا انفصالهما في يناير 2005، و جوستين ثيروكس التي انفصلت عنه في نهاية عام 2017 بعد أكثر من عامين من الزواج.
وتأتي هذه التصريحات بعدما ردّ النجم العالمي براد بيت على الأخبار والتقارير التي تشير إلى عودة العلاقة العاطفية بينه وبين أنيستون.
ووجّه أحد المصورين سؤالاً إليه أثناء تواجده في أحد شوارع لوس أنجلوس، قائلاً: "يجب أن أسألك، فالجميع يريدون معرفة هل أنت وجين ستعودان مجدّداً؟، فرد ساخرًا: يا إلهي!".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد أنباء عودة علاقتها مع براد بيت.. ماذا قالت جينفر أنيستون؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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