شكرا لقرائتكم خبر عن الواد سيد الشحات الحلقة 2.. أحمد فهمى يستعين بـ"توتا" للبحث عن الأموال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ أحداث الحلقة الثانية من مسلسل "الواد سيد الشحات"، بطلب "السحاوي" - محمد محمود، رئيس العصابة، من "سيد" - أحمد فهمي أن يعيد له مبلغ كان يخفيه بأحد المقابر وهو 6 ملايين دولار، فطلب منه سيد أن يتوجهوا لمقابلة شقيقه "فخر"- محمد عبد الرحمن لأنه الذى يستطيع مساعدته فى الوصول إلى الأموال.

يذهب "سيد وريتاج" - هنا الزاهد مع أفراد العصابة إلى النادى الرياضى الذى يملكه فخر، وخلال جلسة جمعت فخر وسيد و ريتاج، أكد فخر لهم أن بعد تقسيم الـ 6 ملايين دولار مع آخرين استثمر أمواله وذلك بإقامة النادي الذي يعمل به لكن الخسارة دائما تلاحق النادي .

يذكر أن أحداث المسلسل الذي يعرض على قناة dmc تدور حول شاب مكافح يعمل كمندوب مبيعات يتزوج من فتاة غنية، ويتعجب الناس من هذا الزواج، وخلال الأحداث يفاجأ الشاب بمن يطاردونه بسبب مبلغ مالي كبير، لتبدأ رحلته في استرداد هذا المبلغ بمساعده زوجته وأخيه، ليدخل في مواقف مختلفة وعوالم أخرى.

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المسلسل يجمع أحمد فهمى بخطيبته هنا الزاهد للمرة الأولى ويشاركهما البطولة نجم "مسرح مصر" محمد عبد الرحمن "توتا"، من إخراج أحمد الجندى وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب يعتمد على الحلقات المنفصلة المتصلة ويظهر فى حلقاته عدد من الفنانين كضيوف شرف.