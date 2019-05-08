شكرا لقرائتكم خبر عن خطأ كوب القهوة فى Game of Thrones يمنح الشركة المنتجة 2.3 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت تقارير أجنبية، أن الشركة المنتجة التى تقدم مشروبات القهوة، وظهر منتجها بالخطأ فى مسلسل Game of Thrones، حققت أرباحا ما يقرب من 2.3 مليار دولار بسبب الإعلانات المجانية التى قدمها مسلسل Game of Thrones بالخطأ؛ بعدما رصد متابعى المسلسل فنجان قهوة ظهر بالخطأ ضمن إحدى مشاهد الحلقة الرابعة من الموسم الثامن والأخير.

وكان عشاق مسلسل Game of Thrones لاحظوا يوم الأحد الماضى، وجود كوب مختلف فى الشكل على المنضدة بأحد مشاهد الحلقة الرابعة، وعلى الفور عرف جمهور المسلسل أن هذا الكوب هو لمشروب القهوة، وتقدمه إحدى الشركات العالمية العصرية، ما يعنى أن أحدا من طاقم فريق العمل نسى الكوب أثناء التصوير، ولم يتلفت إلى ذلك مخرج العمل.

وبعد ساعات من نشر صورة الكوب، والخطأ الذى وقع فيه فريق مسلسل Game of Thrones انتشرت الصورة كالنار فى الهشيم على منصات التواصل الاجتماعى، لتنتقد فريق العمل، الذى ظل يعمل على المسلسل على مدار عامين، ولم يلتفت إلى هذا الخطأ.

وعلى الرغم من أن هذا الخطأ كان سببا فى اعتذار المخرج، والإعلان عن المتسبب فيه، إلا أن الرابح الوحيد من هذا الخطأ هو الشركة المنتجة لكوب القهوة، فوفقًا لـ CNBC فقد حصلت الشركة على حوالى 2.3 مليار دولار من الإعلانات المجانية على مدار الأيام القليلة الماضية بعد ذكر اسمها حوالى 193000 مرة عبر منصات التواصل الاجتماعى والمواقع الإخبارية والفنية.



كوب قهوة ورقية أمام دانى فى مسلسل Game Of Thrones

فى هذا السياق، قال الحساب الرسمى لمسلسل Game Of Thrones، تحت عنوان "أخبار من وينترفيل": لقد كان ظهور اللاتيه فى الحلقة خطأ Daenerys طلبت شاى بالأعشاب".

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وكان هوك ريتشارد المخرج الفنى للحلقة الرابعة، علق على الهجوم الساخر من ظهور كوب القهوة فى الحلقة، أنه لم يشاهد الحلقة بسبب تأكده بعدم وجود أى أخطاء لوجود الكثير من المراجعين والمراحل التى يتم مرور الحلقة عليهم، وأن الحلقات السابقة رسخت شعور عدم وجود أخطاء نهائيا.



Game Of Thrones تعتذر عن ظهور كوب القوة الورقية

وأضاف ريتشارد أن مشهد ظهور كوب القهوة أمام إيمليا كلارك لا يستدعى كل تلك الضجة عبر السوشيال ميديا، مؤكدا أن متابعى المسلسل ضخموا من الخطأ كونه الأول فى تاريخ المواسم التى عرضت منذ 2011 وحتى الآن.

وطالب المخرج الفنى للحلقة من متابعى المسلسل الاستمتاع بالحلقة وبالمشاهد التى استهلك مجهودا كبيرا من طاقم العمل على مدار شهور طويلة، وترك الخطأ الذى ظهر فى الحلقة وعدم تداوله، موضحا أن الخطأ لم يكن مقصودا.



ظهور كوب قهوة ورقية فى مسلسل Game Of Thrones

وانتهت الحلقة الرابعة من الموسم الثامن بمقتل التنين ريجال على يدى يورن جيورجى بعد أن نصب كمين لبعض قوات التايجريان أمام قلعة الدراجون ستون، وأسر ميساندى وقتلها على يد ذا ماونتين، ومن المرجح أن تبدأ الحلقة القادمة بوصول باقى قوات الشمال لمحاصرة سيرسي وقواتها.

مسلسل Game Of Thrones بدأ عرضه فى عام 2011، ويعد من أشهر مسلسلات الخيال العلمى الدرامية، وحقق نجاحا كبيرا منذ بداية عرضه على شبكة "HBO" الأمريكية، كما حصل على العديد من الجوائز، وهو يروى قصة ملحمية بين 7 ممالك تتصارع على العرش، وهو مقتبس عن السلسلة الروائية "أغنية الجليد والنار" للكاتب جورج أر أر مارتن، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، إميليا كلارك، كيت هارينجتون، لينا هيدى، نيكولاج كوستير والدوا، بيتر دانكلينج، صوفى ترنر، مايسى ويليامز.