"رغم الصيام".. أحمد حلمي يصور"خيال مآته" في مدينة الإنتاج الإعلامي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

استأنف النجم أحمد حلمي، اليوم الأربعاء، تصوير دوره في فيلمه السينمائي"خيال مآته"، داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، مع الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة.

فيلم "خيال مآتة" تدور أحداثه حول مهندس ديكور يدعى رؤوف، شخص شكاك للغاية فى التعامل مع من حوله، وتدور الأحداث فى إطار كوميدي اجتماعي، ويعتمد على ارتجال وخفة دم حلمي في أغلب المشاهد.

الفيلم بطولة أحمد حلمي ومنة شلبى وخالد الصاوى ولطفى لبيب وعبد الرحمن أبو زهرة، ومن تأليف عبد الرحيم كمال، ومن إخراج خالد مرعي.

يذكر أن، أحمد حلمي يشارك في دراما رمضان بالمسلسل الإذاعي"وش في وش"، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول أب تسافر زوجته في رحلة عمل خارج البلاد، فيبدأ يتقرب من أبنائه المنشغلين طوال الوقت في مواقع التواصل الإجتماعي ولا يعرف الكثير عنهم، حتى قرر أن يصطحبهم في رحلة للتعرف على عائلتهم، ليتعرضوا للكثير من المواقف المختلفة، وفي نهاية أحداث المسلسل الذي ينافس به "حلمي" في رمضان، يكتشف الجميع أن الحياة تختلف عندما يلتقي الأفراد "وش في وش".