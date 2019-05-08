بالفيديو: شمس الكويتية توجه رسالة لولي العهد وتصفه بـ المحرر

أعربت الفنانة شمس الكويتية، عن انبهارها بالتطورات التي شهدتها المملكة وقرارات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد -حفظه الله-.
ووصفت شمس خلال برنامج ” مجموعة إنسان ” الأمير محمد بن سلمان بأنه ”المحرر”، قائلة: ” أنا أسميه محرر الأحرار، لأن العبيد ما راح يدورون ع الحرية ولو الحرية كانت مطرًا ،لمسك العبيد مظلات ” .
وعن السماح للمرأة بالقيادة في المملكة قالت: ” الأمير حقق أمنيتي شخصيا في إعطاء المرأة الحق في القيادة حتى لو ما تبغى تسوق، الموضوع مو السواقة الموضوع اعطاء حق ” .
وتابعت : ” محمد بن سلمان عمل إنجاز كبير في المملكة، أنا ما كنت أحلم أن أغني على مسرح في السعودية ” ،مضيفة : ” لم تقتصر التطورات على الجانب الثقافي أو الفني أو حقوق المرأة فقط، بل شملت أيضًا تطورات اقتصادية هائلة ” .
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