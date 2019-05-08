رواد السويشال ميديا عن هوجان: محمد إمام موهوب مثل والده

أبدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي إعجابهم بمسلسل "هوجان" الذي يقدمه الفنان محمد إمام، وخاصة الحلقة الثانية التي عرضت أمس.

وجاءت تعليقات البعض على موقع تويتر، أن محمد إمام قد ورث الموهبة عن والده الزعيم عادل إمام والذي غاب عن موسم رمضان حالي.

وفي اليوم الثالث على التوالي تصدر "هوجان" قائمة الأكثر بحثًا على موقع "جوجل"، من بين الأعمال الرمضانية، كما أثنى المحبون على الثنائي محمد إمام وكريم محمود عبدالعزيز.

هوجان أشعل تويتر

فقالت نانسي "أتم عمل المسلسل بجد ملوش حل ومحمد إمام وكريم محمود عبدالعزيز ثنائي بجد تحفة والتمثيل بينكو طبيعي جدًّا وكوميدي جدًّا ".

وقالت أخرى على تويتر، "كلمة واحدة هقولها ل محمد إمام المسلسل عظمة".

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وقال مشاهد خليجي، "أول مرة أشوف مسلسل مصري بس الفنان محمد الإمام خطير".

كما أثنت ندى أمين على مسلسلي ولد الغلابة الذي يقدمه الفنان أحمد السقا وهوجان، حيث اعتبرتهما أفضل مسلسلين.

يشارك في بطولة مسلسل "هوجان"، كريم محمود عبدالعزيز، رياض الخولي، صلاح عبدالله، عبير صبري، عايدة رياض، ميرنا نور الدين، عارفة عبدالرسول، أوس أوس، أسماء أبو اليزيد، هاجر أحمد، سليمان عيد، محسن منصور، وتأليف محمد صلاح العزب ومن إخراج شيرين عادل.