بالأمس التقطت عدسة سكوت شومان من" ذا سارتورياليست" صورة لسيرينا وليامز نجمة الحفل الشهير "مت غالا" وسفيرة لينكون، قبيل صعودها إلى سيارة "كونتيننتال كوتش دور" الأنيقة، المجموعة الخاصة بالعيد الثمانين، والتي تتميز بأبواب فريدة تفتح من الوسط. وقد حظيت أسطورة التنس بفرصة اختبار "كونتيننتال كوتش دور" في طريقها من الفندق إلى "السجادة الحمراء" لأحد أهم مهرجانات العام.

وبذلك تنضم مرة أخرى لمجموعة سيارات لينكون الفريدة، سيارة "كونتيننتال كوتش دور" الخاصة بالعيد الثمانين، والتي تتميز بأبواب فريدة تفتح من الوسط. وتأتي هذه المجموعة الخاصة تكريماً للطراز الفريد الذي تميزت به كونتيننتال 1961، والذي يجسد تألقاً منقطع النظير وتصميماً يلائم كل العصور. وسيبدأ تسليم العملاء أول دفعة من هذه المجموعة في شهر يونيو القادم.

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عنوان الصورة: "سيرينا وليامز نجمة الحدث وسفيرة لينكون، قبيل صعودها إلى سيارة "كونتيننتال كوتش دور" الأنيقة، نسخة العيد الثمانين، التي تتميز بأبواب فريدة تفتح بشكل معكوس. وقد حظيت أسطورة التنس بفرصة اختبار كونتيننتال كوتش دور في طريقها إلى "السجادة الحمراء" لأحد أهم مهرجانات العام. (سكوت شومان/ذا سارتورياليست)"