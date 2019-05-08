ظهور مفاجئ.. شريف مدكور بعد دقائق من خضوعه لجراحة استئصال الورم

كتب امير فتحي في الأربعاء 8 مايو 2019 06:55 مساءً - فاجأ الإعلامي ​شريف مدكور​ متابعيه بظهوره في مقطع فيديو التقطه داخل غرفته في المستشفى بعد دقائق من خضوعه لعملية جراحية من أجل استئصال ورم خبيث من القولون، حيث شكر محبيه على دعواتهم له في هذه المحنة.

وقال شريف مدكور: “كل سنة وحضراتكو طيبين.. ورمضان كريم عليكو يارب.. أنا الحمد لله عملت العملية.. وان شاء الله كله خير.. عايز اشكر الناس اللي بيدعولي.. مش عارف اقولكوا ايه.. بجد ربنا يخليكوا.. والناس اللي حاولوا يتصلوا انا اسف انا قافل التلفون.. انا كويس”.

وكانت تقارير صحفية قد كشفت مساء أمس أن شريف مدكور قد خضع لجراحة لاستئصال ورم من القولون بمقدار 3 سم، وسوف يمكث في المستشفى حوالي 10 أيام، حتى يتم الاطمئنان عليه تماماً قبل عودته إلى المنزل.

الجدير بالذكر أنه يتم حالياً عرض برنامج “4 شارع شريف” على قناة الحياة والذي يتم عرضه طوال شهر رمضان، حيث انتهى شريف مدكور بالفعل من تسجيل جميع الحلقات وعددها 30 حلقة.