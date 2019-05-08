انت الان تتابع تفاصيل خبر آلاف المقاطعات تخيّم على مسابقة "يوروفيجن" في "إسرائيل" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 8 مايو 2019 06:50 مساءً - قالت "حملة التضامن مع فلسطين" إن 136 ألف شخص وقعوا على عريضة تطالب بمقاطعة مسابقة "يوروفيجن 2019" المقامة في "إسرائيل" لهذا العام.

وتنطلق الفعالية الفنية في "إسرائيل" يوم 18 مايو الجاري، وسط دعوات واسعة للمقاطعة من فنانين ومنظمات مناهضة للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

وأضافت الحملة أن عدداً من الشركات بدأت بالاستجابة وسحب دعمها لهذه النسخة من المسابقة، مثل "اتحاد إذاعات أوروبا".

وكانت فرقة "تاتس" الموسيقية البريطانية قد أعلنت مقاطعة نسخة هذا العام من "يوروفيجن"، وقالت على صفحتها على "تويتر": "دعينا للمشاركة في يوروفيجن لهذا العام، لكنه يقام في إسرائيل، وجوابنا هو لا".

وبحسب الصحافة الغربية وقّع "171 فناناً ومنتجاً ومخرجاً سويدياً" رسالة أعلنوا فيها "مقاطعة المسابقة"، مؤكدين "أننا لن ندعم الأنشطة الثقافية التي تقام فيها، طالما أنها تنكر حقوق الإنسان والحريات الأساسية للفلسطينيين".

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وتعدّ مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن"، التي ينظمها اتحاد البث الأوروبي منذ 1956، أكبر حدث غير رياضي من حيث عدد المشاهدين، إذ يُقدر عدد مشاهديه بما بين 100 - 600 مليون شخص حول العالم، ويحضرها نحو 50 ألف شخص من حول العالم.

لكن المؤشرات في "إسرائيل" تفيد بأن سبعة آلاف سائح أجنبي فقط سيحضر المسابقة العالمية، في حين أعلن أكثر من 1000 فنان وشخصية مؤثرة حول العالم مقاطعة المسابقة بسبب الاعتداءات "الإسرائيلية" على الفلسطينيين.

كما أكد 140 فناناً، في رسالة نشرت على الإنترنت، أن "إسرائيل" "تقتل بالرصاص الحي متظاهرين لمجرد التظاهر ضد إسرائيل". ويحتج الفنانون على تنظيم الحفل في "إسرائيل" التي تنكر حقوق الفلسطنيين، وتمنع عنهم الحرية".

أضاف الفنانون أنه "كي يتمكن الفلسطينيون من التمتع بالحرية والعدل والمساواة في الحقوق، يجب ألا يجري العمل كالمعتاد مع الدولة التي تحرمهم حقوقهم الأساسية".

وفي بيان على موقعها الإلكتروني قالت المؤسسة المانحة لجائزة جينسيس نقلاً عن ممثل لبورتمان: إن "الأحداث التي وقعت في الفترة الأخيرة في "إسرائيل" أزعجتها بشدة ولا تشعر بالراحة للمشاركة في أي مناسبات عامة هناك".

وفي وقت سابق من العام الماضي، رفضت الممثلة الأمريكية من أصل إسرائيلي، ناتالي بورتمان، حضور حفل في "إسرائيل" لتسلم جائزة قيمتها مليون دولار بسبب الأحداث "المؤلمة" هناك.