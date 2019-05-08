شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى خاطر متهم بجريمة قتل فى أحداث الحلقة الثانية من "طلقة حظ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "طلقة حظ" بتعرف عبد الصبور الذى يؤدى دوره الفنان مصطفى خاطر على فتاة ليل في أحد الملاهى الليلية ، تجسد شخصيتها جيهان خليل وتصطحبه معها خارج الملهى في سيارتها، وخلال تواجدهما بالسيارة تخرج من حقيبتها مسدس لتقتل نفسها بشكل مفاجئ.

وتبدأ أحدث الحلقة الثانية بإصابة عبد الصبور بالهلع و الفزع لمحاولته التخلص من الجثة ليذهب إلى صديقه عباس فى الملهى الليلى الذى يؤدى دوره محمد أنور لمساعدته و إيجاد حل فى المشكلة التى ورط نفسه فيها، والبحث عن حل للتخلص من جثة فتاة الليل التي كانت بصحبته.

ويصطحب عبد الصبور صديقه عباس من الملهى الليلى عباس إلى السيارة التي بها جثة فتاة الليل، ليجدوا السيارة فارغة و ليست بها جثة ويحاول عباس إقناع صديقه بأنها مجرد "هلاوس" وظل يردد عبد الصبور " أنا مجنون أنا قتلتها".

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ويحاول عبد الصبور و عباس خلال أحداث الحلقة الثانية التخلص من سيارة فتاة الليل ليجدوا بها قنبلة فيقومان بإلقائها خارج السيارة، ولكن الأحداث لم تنته عند ذلك فقط بل يتعرضون لمطاردة من سيارة أخرى بشكل مفاجئ.

وبعد هروب عبد الصبور وعباس بالسيارة من المطاردة يدخلان أحد الأكمنة، ويتم تفتيش السيارة، ليكتشف رجال الشرطة وجود جثة رجل بحقيبة السيارة الخلفية.

"طلقة حظ" تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة "سينرجى"، بطولة مصطفى أيتن عامر، هبة مجدى، محمد أنور، خالد أنور، إيمى سالم، ميرنا نور الدين، رانيا شاهين، وياسر الطوبجى، أحمد ماهر، انعام سالوسة، محمود حافظ وحسنى شتا ومحمود فارس، والمسلسل يعرض على قنوات الحياة وON وDMC وCBC