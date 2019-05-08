شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فاضل لـ إنجى أنور: أحمد زكى أعاد تصوير أحد مشاهد أعماله 35 مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المخرج الكبير محمد فاضل للإعلامية إنجى أنور فى برنامجها "سرى مش للغاية" المذاع على نغم إف إم 105.3 أنه قدم أعماله للأسرة المصرية وأن هذا هو سر نجاح أعماله على حد قوله.

وأضاف فاضل، أن أسامة أنور عكاشة هو واحد من أعظم من ألف الدراما التليفزيونية وأنه لن يجود الزمان بمثله وأنهما شكلا معا ثنائيا فنيا حيث قدما معا 8 مسلسلات، وتحدث فاضل عن مسلسل "صيام صيام"، وهو أول مسلسل دينى كوميدى وأنه قدم المعلومة الدينية بطريقة بسيطة وخفيفة.

كما حكى محمد فاضل عن مسلسل أبنائى الأعزاء شكرًا، وأكد أنه انتهى من تصويره أول أيام العيد وأضاف أن عبدالمنعم مدبولى كان شديد التواضع ولم يكن يتعامل كنجم وكان حريصا على وجوده فى كل أيام التصوير وهذا أحد أسباب نجاح المسلسل لأنه أضفى جوا أسريا على أسرة العمل.

وأوضح أن مطربى تترات مسلسلاته "لازم يكونوا فاهمين الكلام اللى بيغنوه زى على الحجار ومدحت صالح وكثير ممن يغنون التترات الآن لا يفهمون ما يغنون"، سيد حجاب وأحمد فؤاد نجم والأبنودى وعماد حسن، وأعتز كثيرا بتتر، والذى كتبه سيد حجاب ولحنه عمار الشريعى وغناه على الحجار.

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كما أكد فاضل أنه اكتشف دنيا سمير غانم فى مسلسل للعدالة وجوه كثيرة وريهام عبد الغفور فى مسلسل العائلة والناس.. وغيرهم كثيرين.

وقال فاضل أن الممثل الكبير كان يتعامل بالتزام شديد وهذا حدث مع عادل إمام فى "أحلام الفتى الطائر"، وسعاد حسنى فى "حب فى الزنزانة"، والتى كانت تتعامل وكأنها وجه جديد والفنان القدير محمود مرسى فى "أبو العلا البشرى"، لافتا إلى أن كل هؤلاء العظماء يدركون جيدا دورهم كممثلين فقط، ويتركون للمخرج دوره.

وحكى فاضل أن الفنان الكبير أحمد زكى كان يقوم بتصوير أحد المشاهد فى إحدى شركات البترول وكان يلقى أول خطاب له وقد قام أحمد زكى بإعادة تصوير هذا المشهد 35 مرة لأنه كلن خائفا وكأنه يقوم بالتمثيل لأول مرة فى حياته، ومرض أحمد زكى فى ذلك الْيَوْمَ مرضا شديدا، وكان أحمد زكى هو الذى سيقوم ببطولة مسلسل ليلة القبض على فاطمة قبل فاروق الفيشاوى لكنه كان يصور أحد الأفلام والمعروف عن أحمد زكى أنه لا يمكن أن يقوم بتمثيل عملين فى نفس الوقت لأنه يتقمص الشخصية ويعيش فيها.

وصرح المخرج الكبير محمد فاضل أنه قام هو وزوجته الفنانة فردوس عبدالحميد بأخذ قرض من البنك لإنتاج فيلم أم كلثوم لأنه لا يستطيع العمل داخل جو إنتاج غير ملائم له ولهذا قام بإخراج عدد قليل من الأفلام.

"سرى مش للغاية" يذاع كل يوم فى رمضان الساعة 9:15 مساء ويعاد فى منتصف الليل.