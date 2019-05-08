كارين رزق الله تردّ على تهديد ماغي بو غصن لها: بطلبلك الدرك يشرحطوكي شرحطة

كتب امير فتحي في الأربعاء 8 مايو 2019 05:54 مساءً - ردّت الممثلة اللبنانية ​كارين رزق الله​ ممازحةً على تهديد الممثلة اللبنانية ​ماغي بو غصن​ لها عبر صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي قائلةً:”شووووو ؟ منين جيتيني بوجي انتي ؟ وكمان بدك تنتقمي ؟ ليكي ماغي قسما عظما بعد هيك تهديد بطلبلك الدرك يشرحطوكي برات تويتر شرحطة”.

وكانت مازحتها بو غصن قائلةً:”بما إنو نحنا بوج بعض.. قسماً عظماً إذا بتجيبي رايتينغ أعلى منّي بدي انتقم منك”.

يشار إلى أن رزق الله تطل خلال الموسم الرمضاني الحالي في مسلسل “إنتي مين” ويشاركها البطولة عمار شلق وانجو ريحان وغيرهما، بينما تشارك بو غصن بمسلسل “بروفا” إلى جانب الممثل المصري أحمد فهمي.