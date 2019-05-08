شاهدوا.. أول ظهور لمولود الأمير هاري وميغان ماركل!

كتب امير فتحي في الأربعاء 8 مايو 2019 05:54 مساءً - نشرت صحيفة “تليجراف” البريطانية الصور الأولى لمولود دوق ودوقة ساسيكس الأمير هاري وميغان ماركل بعد ولادته أول أمس الاثنين.

وقالت ميغان ماركل أمام عدسات الصحفيين: “إنه مدهش وجميل جدًا.. رزقت بأجمل شابين في العالم لذلك فأنا سعيدة جدًا”، في إشارة إلى الأمير هاري ومولودها الجديد.

وتحدثت في قاعة سانت جورج في قلعة وندسور بينما كان زوجها يحمل طفلهما البالغ من العمر يومين، قائلة: “لديه أجمل مزاج، إنه هادئ حقًا”، وضحك كلاهما، وقال هاري: “لا أعرف من أين حصل على ذلك”.

وأطلت ميغان بفستان أبيض قصير من “جيني بيكهام” ومكياج هادئ وتسريحة منعشة، بينما ارتدى الأمير بدلة أنيقة رمادية.

ويُعتقد أن الرضيع الذي يبلغ وزنه 3.2 كيلو غرام، والذي لم يعلن عن اسمه بعد، هو أول طفل مختلط العرق حيث وُلد لعضو بارز في العائلة المالكة وأم أمريكية.

وأكد الأمير هاري خبر ولادته ببيان عاطفي في وندسور على الحساب الرسمي للزوجين على “إنستغرام”، قائلًا: “نحن في غاية السعادة ونشعر بالامتنان الشديد لكل الحب والدعم.. ما زلنا نفكر في الاسم.. الطفل تأخر قليلاً ولكن هذا هو الشيء التالي”.

وأضاف: “من المحتمل أن نراكم خلال يومين كما هو مخطط ليتمكن الجميع من رؤية الطفل. أنا فخور للغاية بزوجتي”.

ويعتبر المولود الملكي هو الطفل الأول للزوجين الملكيين وسيكون في المرتبة السابعة على العرش.

Advertisements