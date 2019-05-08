جورج كلوني: “طفل هاري وميغان سرق الأضواء مني”

متابعة بتجـــــــــــرد: أعلن الممثل العالمي جورج كلوني بتصريح طريف أنّ طفل دوق ودوقة ساسكس سرق منه الأضواء بسبب ولادته بنفس يوم عيد ميلاده الثامن والخمسين يوم الإثنين.

فقد مازح كلوني الصحافيين وقال إنه أمر مزعج جدًا أن يتشارك تاريخ مولده مع ابن الثنائي الملكي قائلاً: “لقد كان الأمر مزعجًا بعض الشيء لأن هذا الطفل سرق مني الأضواء… كان هذا يومي!”.

يذكر أن جورج كلوني هو أب لتوأم بنات هما إيلا وألكساندر من زوجته المحامية البريطانية اللبنانية الأصل أمل علم الدين، وتربطه علاقة صداقة قوية بالأمير هاري وميغان ماركل كما معظم أفراد العائلة الملكية البريطانية.