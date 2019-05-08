عدسات المصورين تفضح كايلي جينر على السجادة الحمراء.. بسبب جنيفر لوبيز

متابعة بتجـــــــــــرد: التقطت عدسات المصوّرين نظرات نجمة تلفزيون الواقع وصاحبة أشهر ماركة تجميل في العالم كايلي جينر أثناء تحديقها في مفاتن النجمة العالمية جنيفر لوبيز خلال حضورهما حفل الـ Met Gala في مدينة نيويورك الأميركية.

إذ ظهرت كايلي (21 عاماً) وهي تنظر إلى قوام لوبيز (49 عاماً) أثناء وقوفهما على السجادة الحمراء لالتقاط الصور. وكانت كايلي برفقة شقيقتها عارضة الأزياء كيندال أما لوبيز فرافقها خطيبها أليكس رودريغيز.

لكن أظهرت بعض الصور التي التُقطت في وقتٍ لاحقٍ من الحفل، كيف اجتمعت كايلي بلوبيز لالتقاط صورةٍ جماعية برفقتها مع كيم كارديشيان وكاندال.