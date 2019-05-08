صدور الحكم النهائي في قضية زينة مع العائلة الأمريكية.. إليكم التفاصيل

متابعة بتجـــــــــــــرد: بعد تأجيلات عدة، أصدرت محكمة الجنح في دبي قرارها النهائي في قضية الممثلة المصرية زينة مع العائلة الامريكية من أصل مصري.

وقضت المحكمة بتغريم كلا الطرفين بمبلغ مالي وقدره 10 آلاف درهم، بالإضافة إلى إحالة الدعوتين إلى المحكمة المدنية المختصة.

وكان أحد الشهود الذي تواجد حينما وقعت المشاجرة، قد صرّح بأقواله إلى المحكمة، بأنه سمع زينة تصرخ بوجه الطفلة، قبل أن يتدخل والديها ويسألانها عن سبب قيامها بضرب الصغيرة.

تجدر الإشارة إلى أن آخر أعمال زينة كانت مشاركتها في فيلم “التاريخ السري لكوثر”، وهو من بطولة ليلى علوي وإيناس كامل وعبد الرحيم حسن وأحمد حاتم وفراس سعيد، ومن تاليف محمد أمين وإخراجه.