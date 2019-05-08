معتصم النهار يخطف قولبهن.. ومايا دياب تعلّق!

متابعة بتجــــــــــــرد: يتلقى النجم السوري معتصم النهار سيلًا من التعليقات ورسائل التهنئة التي تصله من الجمهور ومتابعي مسلسل “خمسة ونص” الذي يخوص به سباق دراما رمضان الحالي.

وإلى جانب التعليقات المثنية على أدائه من المشاهد الأولى، غصّت صفحات معتصم النهار برسائل الإعجاب من الفتايات والسيدات بإطلالته وظهوره المميّز في العمل، وأبرزهن النجمة اللبنانية مايا دياب التي أعربت عن إعجابها به من خلال خاصية “الإنستا ستوري” حيث نشرت فيديو قصير له من أحد المشاهد وكتبت بتعليقها عليه: “هو حارسي الشخصي في المستقبل”.

يقدّم معتصم النهار في المسلسل شخصية جاد، وهو صديق غمار (قصي خولي) المقرّب، بل هما أكثر من أخوة إن جاز التعبير، لذا سيكون بمثابة عراب قصة الحب التي تجمع صديقه بـ بيان (نادين نسيب نجيم)، والتي ستتكلّل بالزواج. جاد صاحب مواقف نبيلة وصلبة تجعل من غمار يثق به ثقة تامة، غير أن دوره يشهد تطوّرًا في سياق الأحداث والقالب الدرامي، ليشهد العمل لاحقًا مزيجًا من الأكشن والرومانسية والغموض.

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العمل يجمع كل من معتصم النهار، نادين نجيم، قصي خولي، رفيق علي أحمد، رولا حمادة، نوال كامل، جوليان فرحات، سينتيا صموئيل، رواد عليو، نعمت عساف، كارين سلامة، نيرمين شوقي وآخرين، وهو من كتابة إيمان السعيد وإخراج فيليب أسمر وإنتاج شركة “صبّاح أخوان”.

تجدر الإشارة إلى أن شارة “خمسة ونص” والتي تحمل اسم “يا بتفكر يا بتحس”، قدّمتها النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب بصوتها وحققت رواجًا واسعًا ضمن الحملة الترويجية الخاصة بالمسلسل.