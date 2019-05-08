إعلانات رمضان.. شبح الاقتباس يطارد عمرو دياب

رغم تجاوزه 4 ملايين مشاهدة في يومين فقط، فإن النجم عمرو دياب الشهير بالهضبة يواجه تهمة اقتباس إعلان إحدى شركات الاتصالات من مواطنه النجم محمد منير، ومن أغنية أمريكية للنجم جون لويس، بسبب مشاهد لصور ذكريات قديمة من الطفولة وحفلات قام كل منهما بتقديمها في شبابه.



وتعتمد فكرة إعلان عمرو دياب على رصد مشاهد من مشواره الغنائي، بينما استعان المخرج بشاب يشبهه في بداياته، ومزجها مع عدة مشاهد من حفلاته الغنائية الضخمة التي قدمها بعدما سطع نجمه وبات من أبرز مطربي العالم العربي.





والإعلان أعاد إلى الأذهان الفكرة التي قدمها "محمد منير" في إعلانه عام 2012 لشركة الاتصالات نفسها التي يتعاون معها عمرو دياب هذا العام والراعية لكل ألبوماته الغنائية في السنوات الخمس الأخيرة.







وخلال الإعلان الغنائي الذي يحمل عنوان "كل المفروض مرفوض"، قدم محمد منير الفكرة نفسها تقريبا، مستعينا بطفل شديد الشبه به، واستعرض في الإعلان مشواره الغنائي وقصة كفاحه وحفلاته.

Advertisements





وما سبق طرح التساؤل عما إذا كان الأمر نوعا من المحاكاة التي تنتهجها شركة الاتصالات مستغلة شعبية النجمين الكبيرين بهدف ترويج منتجها، أم أنه توارد أفكار بين دياب ومنير الذي سبق وجمعهما عمل غنائي بعنوان "القاهرة ونيلها" وحقق نجاحا كاسحا.







على جانب آخر، انتشر الإثنين على مواقع التواصل الاجتماعي إعلان مشابه لأيقونة الغناء البريطاني إلتون جون، وبالفكرة نفسها تقريبا، سبق تنفيذه لسلسلة متاجر بريطانية لموسم عيد الميلاد، ويستعرض مراحل من حياة المطرب صاحب الـ72 عاما يستعيد خلالها الكثير من ذكرياته.





وعلق رواد مواقع التواصل على هذا التشابه الذي يصل إلى درجة التطابق في الفكرة وأسلوب الإخراج، مستنكرين أن يقع الهضبة في مثل هذا الخطأ، بينما اعتبر البعض الآخر أن الأمر استثمار لتيمة معروفة في الدراما خاصة باستعراض النجاحات وذكريات الطفولة، وهي تيمة تم استغلالها في عشرات الأفلام والمسلسلات وأغاني الفيديو كليب.



