دبي تحتضن منتدى سينما الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمشاركة 50 دولة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دبي تستضيف النسخة الثانية من منتدى سينما الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

تستضيف دبي النسخة الثانية من منتدى سينما الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أكبر منصة لجمع خبراء صناعة السينما من جميع أنحاء العالم؛ للتعرف على أبرز توجهات صناعة الترفيه وفرص النمو السانحة أمامه. وتضم النسخة الثانية أكثر من 60 متحدثا و800 خبير من 50 دولة. ويتضمن المنتدى المقرر عقده خلال الفترة من 22 حتى 24 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، مؤتمرا لمناقشة الجوانب الاقتصادية والتقنية، ومعرضا وحفل توزيع جوائز وورش عمل واجتماعات وعروض الأفلام الخاصة، وجولة في أكاديمية الشارقة الأدائية. وأعلنت ليلى مسينائي رئيسة اللجنة المنظمة للمنتدى والشريكة والمديرة التنفيذية بالشركة المنظمة للمنتدى جريت مايندز لتنظيم الفعاليات، عن انضمام فوكس سينماز كشريك استراتيجي للمنتدى.

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