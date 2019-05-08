ماغي بوغصن تهدّد كارين رزق الله.. وداليدا خليل تتدخّل

في ظل المنافسة القوية و”المحتدمة” التي تشهدها المحطات التلفزيونية اللبنانية، من خلال عرض المسلسلات الرمضانية، سطع، في الساعات القليلة الماضية، اسم الممثلتين ماغي بوغصن وكارين رزق الله، اللتين تخوضان السباق الرمضاني عبر مسلسلهما “بروفا” لـ”بوغصن” على شاشة الـLBCI و”انتِ مين” لـ”رزق الله” على الـMTV .

وبعد ان غيّرت قناة الـLBCI، بشكل مفاجئ، موعد عرض مسلسل “بروفا”، الذي كان عند الساعة السابعة مساء، ليصبح عند التاسعة والنصف، وبالتالي يواجه مسلسل “انتِ مين”، غرّدت بوغصن بطريقة “عفوية ومهضومة” على حسابها عبر موقع تويتر، متوجهة الى رزق الله بالقول: “بما إنو نحنا بوجّ بعض.. قسماً عظماً إذا بتجيبي رايتينغ أعلى منّي بدّي انتقم منّك”.

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هذه التغريدة الطريفة، قابلها رد “أطرف” من كارين، التي قالت: “شووووو؟ منّين جيتيني بوجي إنتي؟ وكمان بدّك تنتقمي؟ ليكي ماغي قسماً عظماً بعد هيك تهديد بطلبلك الدرك يشرحطوكي برات تويتر شرحطة”.

رد كارين استدعى ردًا جديدًا من ماغي، التي غردت قائلة: “هاهاهاها بالتوفيق يا كارين.. المنافسة بتخلق نجاح لتنيناتنا والدراما هيي الربحانة”، لتعلّق كارين بالقول: “حبيبتي انت … اكيد .. كل ما في دراما كلنا الربحانين .. بالتوفيق للكل .. قشة لفة”.

وهذه “المناوشة” المليئة بالروح الجميلة والثقة العالية بالنفس، لم تتوقف عند هذا الحد، اذ دخلت على الخط الممثلة داليدا خليل، التي ايضًا تنافس بقوة من خلال مسلسلها “اسود”، عبر الـLBCI، وعلّقت على التغريدات “الطريفة”، اذ أعلنت عن حبها لكل من بوغصن ورزق الله، واصفة اياهما انهما تلمعان كالشمس، لتردّ كارين بالمثل، مشيرة الى أنها من متابعي مسلسل “أسود”.

هذا السجال الطريف والذي نفتقده في مجال الفن، نال اعجاب المتابعين الذين تفاعلوا مع التغريدات بشكل كبير، كما حيّوا الروح الرياضية والمرحة بين الممثّلات “المتنافسات”.