إبراهيم تشليكول يستعدّ لاستقبال طفله الأول.. ويختار له هذه الاسم!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشف عدد من الصحف التركية عن استعداد النجم إبراهيم تشليكول لاستقبال طفله الأول، حيث أكدت بعض المصادر أن زوجته المهندسة ميهرى تشليكول بالشهر الثاني من حملها بطفلهما الأول.

وبحسب مقربين من الثنائي فإن تشليكول وزوجته يرغبان بتسمية ابنهما الأول "علي" في حال كان صبيًا، وانهما سعيدان جدًا بخبر الحمل وينتظران الطفل بفارغ الصبر.

تزوج نجم مسلسل "حب أبيض وأسود" الذي حقق نجاحًا كبيرًا في الوطن العربي من خلال شخصية "فرحات" من حبيبته المهندسة ميهرى في شهر مايو من عام 2017 بعد قصة حب جمعتهما، خلال فترة تصويره مشاهده في المسلسل.

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واحتفل تشليكول بزواجه من خلال إقامة حفلي زفاف أحدهما تقليدي، ارتدى فيه بدلة كلاسيكية فيما ارتدت عروسته فستان زفاف أبيض.

أما الحفل الثاني فقد اختار الفنان التركي إقامته في اليونان على الطريقة الإغريقية القديمة، وارتدى هو وعروسته ملابس تاريخية مع وضع أكاليل زهور على رأسيهما.

يُشار إلى أن الفنان التركي إبراهيم تشيليكول كان ارتبط بعلاقة حب مع النجمة التركية سينام كوبال والتي تزوجت بعد ذلك من النجم التركي كينان إميرزالي، فيما دخل هو بعد أشهر من انفصالهما بعلاقة حب مع زوجته الحالية