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شكرا لقرائتكم خبر عن الصلح خير .. شعار صورة The Mountain مع ميساندى بعد قتلها فى GOT والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أن قام The Mountain بقتل ميساندى في الحلقة الرابعة من الموسم الثامن والأخير من Game of Thrones، قام هافثور يوليوس بيورنسون بنشر صورة جمعته مع ناتلي إيمانويل على حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور "انستجرام".
The Mountain وميساندى
وعلق على الصورة قائلا " اسف جدا لأنى اضطررت لقتلك، سيرسى ارغمتنى على فعل ذلك، آمل أن نكون على وفاق".
The Mountain وميساندى
وكانت قد شهدت الحلقة الرابعة من المسلسل موت ميساندى على يد The Mountain، بأمر من سيرسى لانيستر، وكانت أخر كلاماتها لـ دينيريس تاريجريان " dracarys ".
مسلسل Game Of Thrones بدأ عرضه فى عام 2011، ويعد من أشهر مسلسلات الخيال العلمى الدرامية، وحقق نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه على شبكة "HBO" الأمريكية، كما حصل على العديد من الجوائز، وهو يروى قصة ملحمية بين 7 ممالك تتصارع على العرش، وهو مقتبس عن السلسلة الروائية "أغنية الجليد والنار" للكاتب جورج أر أر مارتن، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، إميليا كلارك، كيت هارينجتون، لينا هيدى، نيكولاج كوستير والدوا، بيتر دانكلينج، صوفى ترنر، مايسى ويليامز.
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