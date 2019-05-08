شكرا لقرائتكم خبر عن بعرض Catch-22 ..جورج كلونى وأمل علم الدين ينفيان شائعات توتر علاقتهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجم العالمي جورج كلوني يعيش الآن أكثر المراحل استقرارا مع زوجته المحامية الحقوقية أمل علم الدين ، فقد حضر الزوجين أمس العرض الأول لمسلسل " Catch-22 " و ذلك في هوليوود بالولايات المتحدة الامريكية، و كانت أغلب التعليقات علي إطلالاتهما أنهم يبدو سعداء أكثر من أي وقت مضي و ذلك بالرغم من الشائعات التي انتشرت مؤخرا حول توترعلاقتهما، وبمجرد وصولهما لمكان العرض تركزت عليهما عدسات المصورين .

مسلسل " Catch-22 " شارك في بطولته عدد كبير من النجوم العالمين و من أبرزهم جورج كلوني و كيلي شاندلر و رافي جافرون و جيران هويل و جاي بولسون و دانيال ديفيد ستيوارت، وغيرهم .



جورج كلونى وأمل علم الدين

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جورج كلونى وأمل علم الدين



جورج كلونى وأمل علم الدين