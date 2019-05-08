شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد العوضى: كل عوامل النجاح تتوافر بـ "لآخر نفس" وياسمين عبد العزيز الأفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان أحمد العوضى ، إن مسلسله "لآخر نفس"، الذي يعرض حاليا ضمن الموسم الرمضاني، يفاجئ جمهوره كل حلقة بشيء جديد، بالإضافة إلى أنه غير متوقع، بسبب وجود العديد من التفاصيل دون الخروج من الحدوتة الرئيسية.

وتابع العوضى أن المخرج قادر على سرد الدراما بشكل جذاب وغير ممل، لذلك فإنه يستطيع المنافسة بقوة ضمن السباق، متابعا أن جميع عوامل النجاح متوافرة في المسلسل حيث المخرج حسام علي قادر على صياغة الدراما بشكل جذاب، والبطولة للنجمة "ياسمين عبد العزيز" التي تعد الأقوى في مصر، جنبا إلى جنب مع المؤلف القوي أمين جمال.

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وأضاف العوضى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كأس إينرجي للدراما" على راديو "إينرجي" "أنه كان يتمنى العمل مع ياسمين عبدالعزيز، حيث إنها نجمة كبيرة واسم كبير في السينما، معربا عن سعادته بالعمل معها على المستوى الفني ومستوى الصداقة والزمالة، كما أن المسلسل يعد التعاون الثالث له مع فتحي عبدالوهاب بعد فيلم "هروب اضطراري" ومسلسل "أبو عمر المصري".