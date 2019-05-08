شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة الثانية من "بدل الحدوتة 3".. دنيا سمير غانم تحل مشاكل عاطفية لفتحى عبد الوهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى بداية الحلقة الثانية من "بدل الحدوتة 3" يكلف علوى علولا "بيومي فؤاد" كلا من بيلا "دنيا سمير غانم" وراشد "محمد سلام" بضم كل من فراولة "شيماء سيف" ورمان "عمرو وهبة" للفريق المكلف بحل مشكلة رمزى بيه "فتحى عبد الوهاب"، رجل الأعمال الذى فشل فى كسب حب سلمى التى تعمل فى جاليرى، ولَم يستطع إغراءها بماله.

وبالفعل يتجمع الفريق، ويقابل رمزى بيه، ويتفق الجميع على خطة لجعل سلمى تقع فى حب رمزى بيه، وتبدأ الخطة بأن تقوم بيلا بتجميع معلومات عن سلمى، ويقوم الفريق بتقليد لوحة عالمية وعرضها، من خلال الجاليرى، وعندما تُعرض تتم الاستعانة براشد لكى يقوم بدور مندوب من وزارة الثقافة، الذى يقر بأن اللوحة أثرية فعلا، ولكن رمزى بيه كما هو معروف عنه الصراحة الشديدة يبدى عدم إعجابه باللوحة، مما يجعل سلمى تعجب به وبصراحته، ويتحقق المراد بالتقريب بينهما بخطة محكمة من فريق العمل.

Advertisements

وفِى نهاية الحلقة يظهر إسماعيل فرغلى وهو يتابع بيلا وفريقها بعرض مجموعة من الصور لفريق العمل أثناء عملية رمزى، ويتوعد الجميع.

يذكر أن مسلسل "بدل الحدوتة 3"، يقدم 3 حكايات منفصلة كل منها يحمل قصة تعرض خلال 10 حلقات مقسمة على مدار شهر رمضان، ويشارك دنيا فى المسلسل كل من سمير غانم وحمدى الميرغنى ومحمد ثروت وشيماء سيف وعمرو وهبة، المسلسل من إخراج خالد الحلفاوى، وإنتاج سينرجى وهشام جمال، ويُعرض المسلسل على قنوات الـCBC.