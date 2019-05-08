قدّم فريق عمل مسلسل “صراع العروش” أو “قيم أوف ثرونز” اعتذاره للمشاهدين عن ظهور كوب من قهوة “ستاربكس”، في حلقة الأحد الماضي.
وأوضح فريق عمل المسلسل أن كوب من قهوة “ستاربكس”، ظهر بطريق الخطأ في مملكة ويستروس الخيالية.
وكان ظهور كوب قهوة “ستاربكس” في المسلسل الخيالي الشهير، الذي تدور أحداث في العصور الوسطى، أثار انتقادات كبيرة من متابعيه، الذين انتقدوا ظهور هذه اللمسة المعاصرة في غير موضعها.
وسخر متابعو المسلسل من ظهور كوب القهوة في الدقيقة الثامنة عشر من الحلقة الرابعة، وهو نوع من القهوة تستخدمه سلسلة مقاهي “ستاربكس” الأمريكية، بحسب ما نقل موقع “huffpost”.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد ظهور قهوة ستاربكس في العصور الوسطى.. صراع العروش يعلق على الخطأ القاتل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.