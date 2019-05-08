بالفيديو.. شمس الكويتية: لا أحب التقرب إلى محمد عبده لهذا السبب.. وتتحدث عن زوجها لأول مرة

أكدت الفنانة شمس الكويتية، أنها لا تحب ذكر اسم المطرب محمد عبده في أي لقاء لها، حتى لا يتهمها البعض بالمتاجرة باسمه.

وقالت شمس في لقاء تلفزيوني: “صارلي فترة ما التقيت بيه.. وده تقصير مني عشان الصغير هو المفروض يسأل عن الكبير”، مضيفة: ”ما أحب أتاجر بأحد.. محمد عبده قيمة كبيرة وأهم براند في الغناء الخليجي.. ما أحب إذا تقربت منه يقولوا تزلف أو أبي أتاجر باسمه“.

على الجانب الأخر تحدثت شمس للمرة الأولى عن زواجها، قائلة: ”ليس خليجيًّا ولكن جنسيته عربية من أصول تركية، ووجدت فيه جميع الصفات التي كنت أتمناها“. وتابعت: ”إنسان جدًا محترم راق متربي وأهله ناس راقين، لأول مرة أجد عائلة زوج تحتويني وتحبني وأحبهم، الله رزقني فيهم وفيه“.

وتابعت: ”هو منفصل منذ 3 سنوات“، مشيرة إلى أنها لا تقبل أن تكون زوجة ثانية“.