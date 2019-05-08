رواد السويشال ميديا عن هوجان: محمد أمام موهوب مثل والده

أبدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي اعجابهم بمسلسل "هوجان" الذي يقدمه الفنان محمد أمام، وخاصة الحلقة الثانية التي عرضت أمس.

وجاءت تعليقات البعض على موقع تويتر، أن محمد أمام قد ورث الموهبة عن والده الزعيم عادل أمام والذي غاب عن موسم رمضان حالي.

وفي اليوم الثالث على التوالي تصدر "هوجان" قائمة الأكثر بحثًا على موقع "جوجل"، من بين الأعمال الرمضانية،

كما أثنى المحبون على الثنائي محمد أمام وكريم محمود عبد العزيز.

هوجان أشعل تويتر

فقالت نانسي "اقم عمل المسلسل بجد ملوش حل ومحمد امام وكريم محمود عبد العزيز ثنائي بجد تحفه والتمثيل بينكو طبيعي جدا وكوميدي جدا ".

وقالت أخرى على تويتر، "كلمه واحده هقولها ل محمد امام

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المسلسل عظمة".

وقال مشاهد خليجي، "أول مره اشوف مسلسل مصري بس الفنان محمد الامام خطير".

كما أثنت ندى أمين على مسلسلي ولد الغلابة الذي يقدمه الفنان أحمد السقا وهوجان، حيث اعتبرتهما أفضل مسلسلين.

يشارك في بطولة مسلسل "هوجان"، كريم محمود عبد العزيز، رياض الخولي، صلاح عبد الله، عبير صبري، عايدة رياض، ميرنا نور الدين، عارفة عبد الرسول، أوس أوس، أسماء أبو اليزيد، هاجر أحمد، سليمان عيد، محسن منصور، وتأليف محمد صلاح العزب ومن إخراج شيرين عادل.