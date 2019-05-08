أحمد السقا يعزم تامر حسني على مشاهدة "ولد الغلابة" وتناول السحور

حرص الفنان أحمد السقا، علي توجيه دعوة للفنان تامر حسني لتناول وجبة السحور معه، وللاحتفال بنجاح الحلقة الأولى من مسلسل"ولد الغلابة"، وخصوصا المشهد الذي يجمعه بتامر ضمن أحداث الحلقة الأولي حيث ظهر معه كضيف شرف.
وأعرب السقا، خلال الجلسة عن سعادته بموافقة حسني، مشاركته في الحلقة الأولى.
وكان ظهور تامر في مشهد واحد فقط كضيف شرف،
وأشاد الجمهور بمشهد تامر، و بالشخصية التي جسدها "محمود شلبي"، الموظف الأعرج الذي يعاني من ضغوطات ومشاكل الحياه ولكنه مليء بالرضا والكرم، وسيؤثر المشهد على السقا، فيما بعد، ضمن أحداث الحلقات
وتداول رواد السوشيال ميديا، العبارات والحكم التي قالها الفنان تامر حسني خلال المشهد، مصاحبه بصورته من داخل المشهد، معبرين عن إعجابهم بها لأنها صادقة وحقيقية، فقد لخصت حال الفقراء والفئة المطحونة في المجتمع المصري.
يذكر أن مسلسل "ولد الغلابة" بطولة أحمد السقا، ومي عمر، ومحمد ممدوح، وإدوارد، وإنجي المقدم، وهبة مجدي، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد سامي، وإنتاج صادق الصباح.
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