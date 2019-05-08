اليوم.. آيتن عامر ضيفة بسمة وهبة في «شيخ الحارة»

تحل النجمة آيتن عامر، اليوم الأربعاء ضيفة في ثالث حلقات الموسم الثالث من برنامج "شيخ الحارة" للإعلامية بسمة وهبة، في السابعة إلا ربع مساءً، على فضائية "القاهرة والناس".

"شيخ الحارة" هو برنامج حواري تقدمه الإعلامية بسمة وهبة للسنة الثالثة على التوالي، وتستضيف في حلقاته عددًا من مشاهير الفن والسياسة والرياضة والإعلام، وينقسم البرنامج إلى 3

فقرات على مدى ساعة واحدة، وتتطرق بسمة فى الحوار عن تساؤلات مثيرة للجدل فى حياة ضيوفها.

وكانت أول حلقتين من البرنامج قد حققا نجاحًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي والتى استضافت فيهم الراقصة دينا والنجم أحمد آدم.