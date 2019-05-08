كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد العوضي: ياسمين عبدالعزيز هي الأفضل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الفنان أحمد العوضي إن مسلسله "لآخر نفس"، الذي يعرض حاليا ضمن الموسم الرمضاني، يفاجئ جمهوره كل حلقة بشيء جديد شيء "المسلسل جديد على الناس وغير متوقع، هناك العديد من التفاصيل دون الخروج من الحدوتة الرئيسية".

وتابع العوضي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كأس إينرجي للدراما" على راديو "إينرجي"، أنه طالما المخرج قادر على سرد الدراما بشكل جذاب وغير ممل، فإنه يستطيع المنافسة بقوة ضمن السباق، متابعا أن جميع عوامل النجاح متوافرة في المسلسل حيث المخرج حسام علي، القادر على صياغة الدراما بشكل جذاب، والبطولة لنجمة هي الأقوى في مصر، والمؤلف القوي أمين جمال.

Advertisements

وأردف أنه كان يتمنى العمل مع ياسمين عبدالعزيز "هي نجمة كبيرة واسم كبير في السينما، وسعدت بالعمل معها على المستوى الفني ومستوى الصداقة والزمالة"، لافتا إلى أن هذا المسلسل هو اللقاء الثالث له مع فتحي عبدالوهاب بعد فيلم "هروب اضطراري" ومسلسل "أبو عمر المصري".

وشدد في ختام تصريحاته على أن حسام علي من أقوى مخرجي جيله، "كسر الدنيا بمسلسل ٣٠ يوم والرحلة".

يذكر أنه يتسابق ٢٦ مسلسلا في الموسم الثالث من "كأس إينرجي للدراما" الذي يقدمه محمد طارق أضا على "إينرجي" ويذاع يوميا في الـ ١١ مساءً، ويقدم المنافسة والتصفيات بين المسلسلات من خلال تصويت الجمهور ولجنة تحكيم مكونة من النقاد حنان شومان وعلا الشافعي وزين خيري شلبي، ويقدم أكثر من ٢٠ جائزة في مختلف الفئات.