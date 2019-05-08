حمل هازال كايا يتسبّب بإيقاف مسلسل "حكايتنا"

أعلنت الشركة المنتجة لمسلسل "حكايتنا" لبطلته هازال كايا أن المسلسل سينتهي يوم 16 مايو المقبل، ولن يكون هناك جزء ثالث.

وأوضحت الصحافة التركية، أن سبب إنهاء المسلسل، هو حمل هازال التي تعاني من وضع صحي سيء يجعل من التصوير مهمة صعبة.

يذكر أن المسلسل حقق نجاحاً كبيراً في موسمه الأول، ونجاحاً بنسبة أقل في موسمه الثاني.

يبقى أن نذكر أن هازال تزوّجت من المخرج علي أتاي في بداية شهر فبراير الماضي، وأعلنت عن حمل قبل شهرين.