بالفيديو: شاهدوا الظهور العلني الأول للأمير هاري وميغان ماركل مع طفلهما

كشف الأمير هاري وميغان ماركل عن صورة طفلهما الجديد في أول ظهور علني لهما مع الطفل بعد ولادته، وقد انتشرت صورته بكثافة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ظهر الأمير هاري Harry وميغان ماركل Meghan Markle في فيديو خاص مع طفلهما الأول أمام قصر ويندسور.

وقالت ميغان أن الأمومة رائعة، وما حدث خيالي، كما التفتت إلى زوجها الذي كان يحمل طفلهما في حضنه وقالت :" لدي أفضل شابين في العالم وأنا سعيدة جداً".

ماذا سيسمي هاري وميغان طفلهما الأول وما هو لقبه ؟

وما إن أعلن القصر الملكي البريطاني خبر استقبال الأمير هاري وميغان ماركل لمولودهما الأول حتى ضجت وسائل التواصل الإجتماعي بالتعليقات المُباركة لهما، في الوقت الذي تناولت فيه وسائل إعلام عالمية تفاصيل عن الطفل الذي سيكون في المرتبة السابعة في خلافه العرش الملكي، الا أن أبرز ما تم الحديث عنه هو ما كشفته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن أن الطفل المنتظر لن يتم منحه لقب أمير أو أميرة ما لم تتدخل ملكة بريطانيا من أجل تغيير القواعد.

ووفقاً للقواعد الملكية البريطانية، بحسب الصحيفة، فإن ألقاب أمير وأميرة تنسب حصراً لأطفال الإبن البكر أي الأمير ويلز عند الولادة.

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لذلك، فإن طفل دوق ودوقة ساسكس، سيحمل لقب سيد أو سيدة (مونتباتينر - ويندسور)، ولكن في حال رغبت الملكة، فإن بإمكانها تغيير ذلك بإصدار براءة تمليك جديدة، مثلما تم في عام 2012، عند ولادة الابن الأكبر لأمير ويلز.

يشار الى أنه وقبل أن تلد الدوقة ميغان ماركل، كشفت تقارير إخبارية عن الهدايا غير التقليدية التي ينتظرها طفلهما.

وبحسب وكالة "رويترز"، إذا كنت من أفراد العائلة المالكة البريطانية لن تكون أبداً أصغر من أن تستمتع بترف الهدايا الثمينة لدى مولدك، والتي سيكون أبرزها دمية صغيرة من الذهب والألماس ثمنها 112 ألف دولار إلى حلة رضيع من غوتشي ثمنها 1320 دولاراً.

ومن بين هذه المستلزمات الفاخرة، أسرّة مصممة خصيصاً وسترات من صوف الكشمير، والحصان الخشبي الهزاز التقليدي.