غادة عبد الرازق: أتلقى علاجاً نفسياً ونادمة على هذا الفيديو

قالت الفنانة غادة عبد الرازق، إنها قبل تصوير مسلسل "زهرة وأزواجها الخمسة" الذي عرض قبل سنوات، كانت متزوجة أكثر من 5 أشخاص، لكن بعد عرض المسلسل وصل عدد زيجاتها لـ"10 أو 11 رجل".

وأضافت عبد الرازق، خلال لقائها ببرنامج "عايشة شو" المذاع على فضائية "النهار": "خدت عين" وأوضحت إنها مهتمة الفترة الحالية بابنتها "روتانا وأحفادها، موضحة إنها لو ربنا كرمها بإنسان محترم ويحبها لا مشكلة على الإطلاق في الزواج من جديد.

وتابعت إنها ندمت علي الكثير من الزيجات، تماما كما ندمت على أعمال قامت بفعلها، قائلة: " عندما أخطىء أحرص على التعلم من هذا الخطأ، ومش عارفة أرضي مين أرضي نفسي ولا الجمهور. وأجابت غادة عن سؤال ما هي المحطة اللي نفسك تمسحيها من حياتك؟ بقولها :" الفيديو" في إشارة منها للفيديو الجريء خلال البث المباشر على انستقرام وقالت: "مكانش توقيته ومكانش ينفع أظهر بفيديو وأنا في السرير"، مؤكده أن الأمر كان بناء على "حسن النية" من قبلها لكن "اتفهم غلط.

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وأضافت "عبد الرازق" أنها تذهب إلى طبيب نفسي لمتابعة حالتها النفسية من الحين للأخر مشيرة إلى إنها تذهب له منذ عشرين عاما، وقالت ساخرة "انا معايا شهادة أطفال".

وأضافت أن أهم المحطات في حياتها حسب الأولوية الزواج والأبناء ثم العمل في المجال الفني والمحطة الثالثة هي أحفادها، وعلى مستوى العمل الفني قالت أن أهم محطاتها الفنية هي مسلسل "اللص الذي أحبه" مشيرة إلى إنه يعتبر العمل الأول التي تعاونت فيه مع نجوم كبار مثل شريف منير شيرين سيف النصر، بالإضافة إلى مسلسل "عائلة الحاج متولي"، و"سوق العصر" و"مسألة مبدأ" وغيرها .