بحسب خبير متخصص.. هكذا سيكون شكل طفل هاري وميغان !

كتب امير فتحي في الأربعاء 8 مايو 2019 03:55 مساءً - كشف خبير التصوير الجنائي، جوي مولينز، عن صورة مثيرة للغاية، يوضح فيها الشكل المتوقع أن يكون عليه طفل دوقي ساسكس؛ هاري وميغان، خلال الأعوام القليلة المقبلة.

وقال مولينز: إنه اعتمد في رؤيته التخيلية لتلك الصورة على دراسة مجموعة صور حديثة التقطت لكل من هاري، 34 عامًا، وميغان، 37 عامًا، للتنبؤ بملامح وجه أطفالهما!



ونوهت بهذا الخصوص صحيفة “ذا صن” البريطانية إلى أن مولينز يشتهر بقدرته على رسم صور تبرز تقدم العمر للأطفال بقدر كبير من الدقة، كما يستعين بمهاراته في تمكين الشرطة من حل الجرائم واكتشاف أسرارها وكذلك تتبع الأطفال المفقودين.

هذا ولم تُلتَقَط أي صور بعد لرضيع هاري وميغان، بخلاف التقاليد الملكية المتعارف عليها، قرر الزوجان ألا يخضعا لأي جلسات تصوير خارج المستشفى، لكن هاري ظهر أمام وسائل الإعلام وأعرب عن “فرحته الغامرة” باستقبال مولوده الأول.