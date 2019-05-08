Game Of Thrones يعلق على الخطأ القاتل بعد ظهور قهوة ستاربكس في العصور الوسطى

كتب امير فتحي في الأربعاء 8 مايو 2019 03:55 مساءً - قدّم فريق عمل مسلسل “صراع العروش” أو “قيم أوف ثرونز” اعتذاره للمشاهدين عن ظهور كوب من قهوة “ستاربكس”، في حلقة الأحد الماضي.

وأوضح فريق عمل المسلسل أن كوب من قهوة “ستاربكس”، ظهر بطريق الخطأ في مملكة ويستروس الخيالية.

وكان ظهور كوب قهوة “ستاربكس” في المسلسل الخيالي الشهير، الذي تدور أحداث في العصور الوسطى، أثار انتقادات كبيرة من متابعيه، الذين انتقدوا ظهور هذه اللمسة المعاصرة في غير موضعها.

وسخر متابعو المسلسل من ظهور كوب القهوة في الدقيقة الثامنة عشر من الحلقة الرابعة، وهو نوع من القهوة تستخدمه سلسلة مقاهي “ستاربكس” الأمريكية، بحسب ما نقل موقع “huffpost”.