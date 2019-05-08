- 1/2
- 2/2
كتب امير فتحي في الأربعاء 8 مايو 2019 03:55 مساءً - قدّم فريق عمل مسلسل “صراع العروش” أو “قيم أوف ثرونز” اعتذاره للمشاهدين عن ظهور كوب من قهوة “ستاربكس”، في حلقة الأحد الماضي.
وأوضح فريق عمل المسلسل أن كوب من قهوة “ستاربكس”، ظهر بطريق الخطأ في مملكة ويستروس الخيالية.
وكان ظهور كوب قهوة “ستاربكس” في المسلسل الخيالي الشهير، الذي تدور أحداث في العصور الوسطى، أثار انتقادات كبيرة من متابعيه، الذين انتقدوا ظهور هذه اللمسة المعاصرة في غير موضعها.
وسخر متابعو المسلسل من ظهور كوب القهوة في الدقيقة الثامنة عشر من الحلقة الرابعة، وهو نوع من القهوة تستخدمه سلسلة مقاهي “ستاربكس” الأمريكية، بحسب ما نقل موقع “huffpost”.
كانت هذه تفاصيل خبر Game Of Thrones يعلق على الخطأ القاتل بعد ظهور قهوة ستاربكس في العصور الوسطى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.