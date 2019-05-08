شاهدوا موقف محرج يُغضب شمس الكويتية.. ما علاقة أحلام؟

كتب امير فتحي في الأربعاء 8 مايو 2019 03:55 مساءً - تعرّض الإعلامي علي العلياني أثناء إدارته للحوار مع الفنانة شمس على الهواء مباشرة، وقبل انتهاء البرنامج بدقائق لموقف محرج جدًا، وبيّن مقطع الفيديو مخاطبته لشمس باسم أحلام؛ ما أدخل شمس في لحظة ذهول وضحك، حاول حينها علي تهدئة حرارة الموقف بابتسامة قال فيها “في البال أم فاهد.. أحبها”.
يذكر أنه خلال الحلقة لم تذكر شمس اسم الفنانة أحلام حتى مع محاولة المذيع جرّها لذلك، ولكنها ألمحت إلى أنها كانت السبب في خروجها من شركة روتانا، كما تطرقت بطريقة غير مباشرة عن علاقة أحلام بالفنان محمد عبده عندما قالت: “أنا ماني مثل غيري أتلزق بمحمد عبده عشان اشتهر”.
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