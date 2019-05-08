عمرو أديب: أحمد الفيشاوي حاول التعدي عليّ بالضرب

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحدث الإعلامي المصري عمرو أديب عن الكثير من تفاصيل حياته الشخصية والعملية.

الإعلامي المصري رد على مجموعة من الأسئلة السريعة، خلال استضافته في برنامج “تفاعلكم” على قناة “العربية” مع الإعلامية سارة الدندراوي، والتي كشف من خلالها الكثير من المعلومات عنه.

أديب قال إنه أغلى إعلامي في الوطن العربي، لافتا إلى أنه لا يوجد شخص بعينه يريد أن يجري معه مقابلة، حيث أنه قابل الكثير من الأشخاص والمشاهير في كافة المجالات.

Advertisements

ورد على سؤاله عن سبب محاولة الفنان أحمد الفيشاوي التعدي عليه بالضرب، حيث قال إن الفيشاوي لم يكن في حالته الطبيعية الجيدة، لافتا إلى أنه قام بتربية أحمد الفيشاوي في صغره.

ومن ناحية أخرى، كشف الإعلامي المصري عن أجمل صفة في زوجته الإعلامية لميس الحديدي وقال إنها صفة “المواجهة”، ونفى تعمده منع أولاده من الظهور الإعلامي، لافتا إلى أنه يترك لهم حرية الاختيار.

وعن سبب تحامله على النساء، قال مازحا: “أنا أكره النساء”، ورفض طلب الإعلامية بتغيير النادي الذي يشجعه من “الزمالك” إلى “الأهلي”.

الإعلامي المصري أكد أنه يتابع كل البرامج ويشاهد كل زملائه المذيعين لكي يعرف طريقة عملهم، مشيرا إلى أن سر النجومية في الإعلام هو ألا يكون هناك أحد يشبهك.