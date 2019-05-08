زوجة شاروخان تتجه للعمل بالمقاولات

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

بدأ ثنائي من أقوى النساء ورائدات الأعمال في الهند، نيتا امباني، وزوجة النجم الكبير شاروخان جوري خان، العمل معا في مجال المقاولات وبناء المشاريع السكنية الأكثر تكلفة في آسيا.

وبحسب تقرير بثه موقع indiatoday تستعد جوري خان، التي تعمل كمصممة داخلية، للانضمام للعمل في مشروع Antilia “أنتاليا” هو أغلى مبنى سكني في العالم بعد قصر باكنغهام، وتبلغ تكلفة هذا المبنى حوالي 1 مليار دولار أمريكي وينسب إلى صاحبه الملياردير موكيش أمباني.

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شاركت جوري على حسابها الشخصي بالانستجرام صورة لنفسها مع زوجة صاحب المشروع نيتا امباني، ويمكن رؤيتهما جالستين في مكتب جوري خان، وقد بدت نيتا امباني مذهلة في ثوب من الدانتيل والجينز مع مكياج بسيط، جوري، من ناحية أخرى، كانت ترتدي فستان ماكسي ابيض.

بعد فترة وجيزة من نشر جوري الصورة على Instagram، أشاد العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بعملها، ووصفها آخرين بالمرأة الأقوى في العالم، وبأنها “ملكة التصميم”.

وفي الوقت الذي تنشط جوري في تصميم أفضل العقارات، فقد شوهد زوجها ونجم بوليوود شاروخان آخر مرة في فيلم للمخرج اناند راي Zero إلى جانب أنوشكا شارما وكاترينا كايف، الممثل لم يعلن بعد عن فيلمه القادم.