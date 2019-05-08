تأجيل موعد طرح فيلم كانجانا رانوت Mental Hai Kya ومنافسة شرسة بانتظاره

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

مرة جديدة تعود علاقة كانجانا رانوت Kangana Ranaut وهريثيك روشان Hirithik Roshan إلى الواجهة بكل ما يتبع ذلك من توتر وانفلات، لكن هذه المرة ليس بسبب علاقتهما العاطفية السابقة، ولكن لسبب مهني بحت.

فقد تقرر تأجيل موعد طرح فيلم Mental Hai Kya بطولة كانجانا رانوت إلى جانب النجم راجكومار راو، حيث من المقرر عرضه في 26 يوليو 2019 وليس في 21 يونيو كما قد أُعلن من قبل.

الموعد الجديد لعرض الفيلم قد يضعه في ظل أجواء منافسة شرسة ستكون حتما بانتظاره، ومن المتوقع أن يتصادم مع أحدث أعمال النجم الكبير هريثيك روشان Super 30 الذي يُعرض في نفس التوقيت.

Advertisements

وكان من المقرر أن يفرج عن Mental Hai Kya من إنتاج إيكتا كابور، في مارس، لكنه تأجل إلى 21 يونيو بسبب بعض أعمال المونتاج، وعلى الرغم من أن السبب وراء التمديد الأخير غير معروف، إلا أنه من المقرر أن تشتعل المواجهة -مرة أخرى- بين كانجانا وهريثيك، وجها لوجه.

وقد ذكرت تقارير واردة أنه يمكن لصناع فيلم هريثيك ’ Super 30 ’ أن يقوموا بتعديل ميعاد عرضه ليكون في أغسطس لتلافي حالة التصادم والإصرار الواضحة من جانب ممثلة “الملكة” على المواجهة.

يتناول فيلم Super 30 السيرة الذاتية لأحد أشهر العلماء الهنود وعالم الرياضيات اناند كومار، وكان من المقرر عرض الفيلم بدور العرض السينمائي في نوفمبر من العام الماضي.

وفي الوقت نفسه، سيكون نجاح فيلم Super 30 حاسما بالنسبة لهريثيك، كما أنه لم يحقق أي إيرادات تذكر شباك التذاكر منذ عرض فيلم Krrish 3 في 2013.