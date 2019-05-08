لماذا تغيب أهل الفن عن جنازة محسنة توفيق؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة المصرية سلوى محمد علي، في جنازة الفنانة الكبيرة محسنة توفيق، والتي رحلت عن عالمنا الثلاثاء 7 مايو بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز الـ 80 عامًا.

وقالت سلوى محمد علي، في تصريحات صحفية، إنها حرصت على حضور جنازة الفنانة الراحلة محسنة توفيق، لأنها كانت صديقتها.

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وأضافت، أنها لا تعرف سبب تغيب الفنانين عن الجنازة، ولكن ربما لأن الأمر تم فجأة، إذ توفيت الفنانة الراحلة في الساعات الأولى من الصباح، وتمت الجنازة ظهر نفس اليوم، ولا يمكن أن يغيب الفنانون عن جنازة صديقة، خاصة أن الوسط الفني كله أسرة واحدة.

وتابعت، أنها عملت مع الفنانة الراحلة محسنة توفيق، في مسلسل “محمد رسول الله”، وعدد من الأعمال الأخرى في بدايتها الفنية، وكان كل همها حضور الجنازة، مؤكدة أن الفنانين سيحضرون عزاء الفنانة الراحلة يوم السبت المقبل.

وشيعت أسرة الفنانة الراحلة جثمانها، من مسجد السيدة نفيسة في غياب نجوم الفن، فلم تحضر سوى الفنانة سلوى محمد علي، والدكتور أشرف زكي، وعدد كبير من عائلة وأصدقاء الفنانة الراحلة.